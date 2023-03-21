HDP'li Ahmet Türk: Önümüzdeki dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.Resmi süreç başlarken muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu parti ve farklı kesimlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.Bu kapsamda Kılıçdaroğlu dün HDP'nin Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.Büyük ölçüde anlaşan Kılıçdaroğlu ve HDP'den, görüşme sonrasında olumlu mesajlar verildi.Aynı saatlerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de HDP'nin organize ettiği nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.Terör propagandası HDP'nin nevruzu bugün de Diyarbakır'da...Diyarbakırdaki programda kalabalığa hitap etmek üzere sahneye HDP'li Ahmet Türk çıktı.Türk, kalabalığı terör elebaşı Öcalan'a özgürlük sözleriyle coşturdu.HDP'li eski vekil şöyle konuştu:Hiçbir Kürdün bu iktidara oy verme destekleme gibi bir hakkı yoktur. Sonuçta yeni bir dünyanın yeni bir sistemin inşası için önümüzde parlak bir dönem var.Bugün bu iktidarın yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için mücadeleyi güçlü hale getirmek gerekiyor.Bu nevroz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte gerçekleştirmek için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız.Ahmet Türk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerlerinde yakın ilişki içinde olduğu bilinirken, CHP Lideri'nin bu sözlere ne tepki vereceği merak konusu.Türk uzun yıllara dayanan ilişkilerinin yanında ılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı geçtiğimiz 1-2 aylık sürede ilk destek açıklaması yapanlardan HDP'lilerden biri olmuştu.Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki adalet yürüyüşüne de destek veren Türk, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, 'Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana' demişti.