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Deprem bölgesine enerjide 4 milyar liralık destek

Bakan Fatih Dönmez, ev ve iş yerleri hasarlı depremzedelerin silinen elektrik ve doğal gaz borçlarına ilişkin, elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarının 4 milyar 80 milyon lira dedi.

Ekleme: 21.03.2023 - 14:35 Güncelleme: 21.03.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesine enerjide 4 milyar liralık destekKahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ev ve iş yerleri ağır ve orta hasar gören depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile silindi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi.

Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

'Doğrudan destek tutarı 4 milyar lira'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindi. Bu kapsamda, elektrikte 3,13 milyar TL, doğalgazda 953 milyon TL olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar TL.

Adıyaman, Hatay, Malatya ve K.Maraş'ın tamamıyla G.Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.
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