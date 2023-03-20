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Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 milyar avroluk yardım

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansında yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Ekleme: 20.03.2023 - 20:06 Güncelleme: 20.03.2023 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 milyar avroluk yardım
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsveç'in girişimiyle düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda kapanış konuşmasını gerçekleştiren İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ve Suriye için 7 milyar euro deprem yardımı toplandığını açıkladı. Kristersson, 'Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden, etkilenen insanların yalnız olmadığına dair tek ana mesajı ilan eden sesler duyduk. Sizinleyiz. Ursula ve ben depremlerin ertesi günü bu inisiyatifi ele alma konusunda konuştuk. Bugün burada bu hedefe ulaşılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Önemli yeni destek göreceğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum. Bugünkü toplam taahhütler 7 milyar euroyu buluyor' dedi.

'TRAJEDİYE VERİLECEK CEVAP DAYANIŞMADIR'

Kristersson'un ardından söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Suriye'deki depremleri yüzyılı aşkın süredir bölgeyi vuran en kötü doğal afet olarak nitelendirdi. Bir trajedi meydana geldiğinde, tek bir cevap vardır. Bu cevap, dayanışmadır. Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Birlikte beklentileri aştık. Bu konferans önümüzde çok iş olduğunu gösteriyor' dedi.
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