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Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki, sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 20.03.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.03.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldıDepremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı.

Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu. Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı.

Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı.

Süren aramalarda 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılırken, 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı
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