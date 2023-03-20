Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem...
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.40'ta yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Saat 18.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 18.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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