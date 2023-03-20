İstanbul Havalimanı yine zirvede: Bin 269 uçuşla Avrupa'nın ‘en yoğunu’ oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) şubat ayına ilişkin Hava Trafik raporuna göre, İstanbul Havalimanı bin 269 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL tarafından yayınlanan Şubat 2023 Hava Trafik Operasyonları Raporu’ndaki istatistiklerini yayımladı.Rapora göre Türkiye, şubat ayında günlük ortalama 2 bin 384 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.Söz konusu ayda en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama bin 309 uçuş ile 2'nci, Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 386 uçuş ile 11’inci sırada yer aldı.İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 269 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı günlük ortalama 538 uçuş ile Avrupa’da 14’üncü sırada yer aldı.