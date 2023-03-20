Cips paketinden uyuşturucuya 2 gözaltı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şüphelinin çantalarında yapılan aramada, cips paketinden 151 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüsün bagaj kısmındaki 2 yolcuya ait çantadaki cips paketinin içinde 151,68 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, E.Y. (36) ve E.S. (32) gözaltına alındı. 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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