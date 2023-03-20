Cips paketinden uyuşturucuya 2 gözaltı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüsün bagaj kısmındaki 2 yolcuya ait çantadaki cips paketinin içinde 151,68 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, E.Y. (36) ve E.S. (32) gözaltına alındı. 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.