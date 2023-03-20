Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! 'Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar'

Rabia Sütçü 28 yaşında bir üniversite öğrencisi. Yarı zamanlı işlerde çalışarak harçlığını çıkarıyor. Bir ajansın iş başvurularına ise birkaç kez başvurup çalışma imkânı buldu. Son başvurusunda ise bir eczanede bir markanın tanıtımını yapmak için başvurdu ama iddiasına göre bu işe tesettürlü olduğu için kabul edilmedi.SABAH'ın haberine göre; Sütçü, bu durumu sosyal medyadan 'Az önce sadece başörtülü olduğum için işe reddedildim. Evet, yıl 2023 ve hala başörtü sorunu var. Zihniyetiniz batsın sizin' diyerek duyurdu. Bu haykırışı milyonlarca görüntülenme elde etti ama paylaşımının kurgu olduğunu iddia edenler tarafından sosyal medya lincine maruz kaldı.Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'nden İlaç Mümessili Bölümü'nü bitirdiğini söyleyen Rabia Sütçü, 'Atatürk Üniversitesi'nde ise Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyorum. Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. Birkaç kez çalıştığım bir ajansın WhatsApp'taki iş grubuna gelen bir ilana başvurdum.Kendi mesleğim olduğu ve daha önce de bu işi yaptığım için ısrarla bu işte çalışmak istedim. Ama ajans bana tesettürlü olduğum için işe uygun olmadığımı ve çalışamayacaklarını söyledi. Daha önce de eczanede çalıştığım için böyle bir cevap beklemiyordum. Çok şaşırdım. Doğal olarak buna karar veren firmanın hangi firma olduğunu sordum ama söylemediler.Yıl olmuş 2023 ve hâlâ; böyle bir ayrımcılık yaşanıyor olması beni incitti. Çok üzüldüğüm için sosyal medyadan kişisel bir serzenişti benimkisi. Fakat iş başka bir boyuta geldi. Ajans tarafından da çok rahatsız edildim, tehdit mesajları ve tehdit aramaları oldu. Beni pasifize etmeye çalıştılar.'Sütçü sözlerine şöyle devam etti: 'Hâlâ bu ülkede 28 Şubat'ın kırıntılarının olmasından ötürü çok derin bir üzüntü duyuyorum. Günümüzde hâlâ bu zihniyeti konuşuyor olmak beni gerçekten çok incitti. Şu an eğitimi ya da farklı bir konuyu konuşabilirdik ama biz hâlâ tesettürü konuşuyoruz.Bizim kılık kıyafetimize takınılıyor olması insanı örseleyen bir durum. Ailem de bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Öğrendiklerinde ilk önce anlam veremediler. 'Önceden bu ajansla çalıştın niye böyle bir şey oldu? Sana bu neden yapıldı?' dediler.Benim ailem de arkadaşlarım da tesettürlü. Böyle ayrımcılık yaşayan başka arkadaşlarım da var ama herhalde bunu Twitter'a döktüğüm için benimkisi hem olumlu hem de olumsuz tepki aldı.'Üniversiteli Rabia Sütçü sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sosyal medyada başörtülü olduğum için iş başvurumun reddedildiğini açıklayınca bir linç kampanyasına maruz kaldım. Paylaşımımın kurgu olduğunu iddia ettiler. Çok şaşırdım!Bana destek olunması gereken yerde insanların destek olmaması beni üzdü. Hâlâ tesettürü sorun yapan bir zihniyetin var olmasından üzüntü duyuyorum. '28 Şubat süreci bitti' diyorlar ya hâlâ varlar ve var olmaya devam edecekler. Fırsatını bulduklarında başörtüsüne karşı yasakçı bir tutum almaya devam edecekler.Evet, ben şu an ses çıkardım ama ses çıkaramayan arkadaşlarımız da var. Bu mobbinge uğrayan çok arkadaşlarımız var. İş yerinde, okulda, sokakta dahi bu lince uğruyoruz. Bu son bulmayacak ama son bulmasını umut ediyorum.'Rabia Sütçü'nün avukatı Muhammed Türkoğlu ise yaptığı açıklamada Rabia Sütçü'nün Twitter'daki paylaşımının kurgu olmadığını bildirdi.Türkoğlu, 'Ülkemizde bir hanımefendinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 18. maddesi ile evrensel niteliği bulunan; hukukumuzda ise Anayasamızın 24. maddesinde amir olan din ve vicdan özgürlüğün ile, en temel özgürlüklerinden birisiyle bahane gösterilerek engel olunan çalışma hürriyetini muhafaza ve müdafaa etmeye dikkat çekerek bunun avukat olmanın yanında en temel vatandaş görevi olduğunun bilincinde olduğumuzdan bahisle hukuk mücadelemizi lâyıkıyla vereceğiz.' dedi.