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Bakan Akar, Malezyalı mevkidaşı Hasan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan ile bir araya geldi.

Ekleme: 20.03.2023 - 16:55 Güncelleme: 20.03.2023 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Malezyalı mevkidaşı Hasan ile görüştü
Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Malezya Savunma Bakanı Utama Mohamad Bin Haji Hasan'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Onur Kıtası'nı selamlayan Hasan, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı. Törenin ardından baş başa görüşen Akar ve Hasan, heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Bakan Akar, Hasan'ı Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ve Malezya arasındaki ortak geçmiş ve değerlere vurgu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine değinen Akar, 'Millet- devlet olarak tüm gücümüzü seferber ederek depremle mücadelemizi sürdürürken ilk andan itibaren bizimle birlikte olan ülkeler arasında Malezya da yer aldı. Gerek arama kurtarma personeline gerekse Adıyaman'da kurulan sahra sıhhiye hastanesinin personeline çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kurulan sahra sıhhiye hastanesinin başhekiminin de eğitimini Türkiye'de tamamlaması bizim için ayrı bir önem arz etmektedir' dedi.

'İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Malezya'nın yardımlarını, 2 ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin alana yansıması olarak nitelendiren Bakan Akar, 'İlişkilerimiz dostluk ve kardeşliğe dayanmaktadır. Değerli dostumuzla son derece verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sırasında ikili ve bölgesel konular ile askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunduk. Bu konuda ülkelerimiz olarak neler yapabileceğimizi, silahlı kuvvetlerimizi nasıl destekleyebileceğimizi görüştük. Görüşmelerimizde yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bir taraftan askeri eğitim iş birliğimizi geliştirirken, karşılıklı öğrenci değişimini sürdürürken diğer taraftan da savunma sanayii konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu değerli dostumuza ifade etme fırsatı buldum. İlişkilerimizin önümüzdeki dönem de bir taraftan askeri eğitim iş birliği diğer taraftan da savunma sanayi iş birliği alanlarında artarak devam edeceğine inanıyorum. Yapacağımız çalışmaların da öncelikle ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için yararlı olacağına inanıyorum' diye konuştu.

BAKAN HASAN: BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİK

Malezya Savunma Bakanı Hasan ise, misafirperverliği için Bakan Akar'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Hasan, 'Hem savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi güçlendirecek yolları hem de diğer alanlardaki iş birliği fırsatları üzerine görüştük. Sadece askeri iş birliği değil aynı zamanda savunma sanayi alanındaki bağlarımızı güçlendirmemiz gerektiğini belirttik. Malezya hükümeti sahra sıhhiye hastanesinde kullanılan malzemelerin hepsinin bağışlanması, personelin ayrılmasının ardından oradaki sağlık görevlilerin kullanımına sunulması kararı aldı' dedi.
Yarın Adıyaman'daki sahra sıhhiye hastanesine ziyarette bulunmayı planladığını söyleyen Hasan, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesi ve iş birliğinin sürmesine yönelik inancını dile getirdi.
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