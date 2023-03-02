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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi

İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararı alındı.

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi
Ekleme: 2.03.2023 - 12:03 Güncelleme: 2.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi
Deprem felaketinin ardından TBMM'nin gündemi yoğun...

İlk olarak EYT gündemi ile açılan TBMM'de kritik bir toplantı daha gerçekleşti.

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmişti.

Karar açıklandı
Hazırlanan raporu inceleyen Karma Komisyon bugün kararını açıkladı.

Komisyon, Başarır ve Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Dokunulmazlıkları kaldırıldı
Karma komisyon Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararını verdi.

Şehit yakınına küfretmişti
Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Türkkan, acılı ağabeyin Akşener'e 'Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu.' sözleri üzerine 'Senin bacını s..rim.' diyerek küfretmişti.

Hakime hakaret etmişti
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin üzerine yürüyerek hakaretler eden Başarır, 'Yazıklar olsun' diye bağırdıktan sonra hakimlere el sallamıştı.
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