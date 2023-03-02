İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bahçelievler İlçesi'nde bulunan bir rezidansta çok sayıda Endonezya uyruklu kadının zorla alıkonulduğunu tespit etti ve iki farklı adrese baskın yaptı.Endonezya uyruklu 26 kadının ev ve ofis olarak kullanılan iki dairede zorla tutuldukları tespit edildi.İstanbul'da 'İnsan Ticareti' operasyonu: Rezidansta zorla alıkonulan 26 kadın kurtarıldı | VideoKadınları iki adreste zorla alıkoydukları saptanan İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve yine Irak uyruklu olan R.N.S. yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar adreslerden kurtarıldı.Yapılan incelemelerde; mağdur kadınların Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 Dolara çalışmak üzere kendi ülkelerinde bir şirketle anlaştıkları ve ardından İstanbul'a geldikleri tespit edildi. Mağdur kadınların İstanbul'u "Transit" olarak kullanarak söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları ortaya çıktı.Şüpheliler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada iki ay boyunca alıkonuldukları saptanan kadınların bu süre içerisinde adreslerden çıkmalarına izin verilmediği de saptandı. Kadınların cep telefonları ile pasaportlarının da alınarak adreslerden birindeki kasada kilitli olarak tutulduğu belirlendi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.