Bekir Bozdağ, İslahiye'deki konteyner kenti ziyaret etti

Türkiye 6 Şubat'ta başına gelen tarihi felakette ağır yara aldı.Tüm ülke kenetlenerek bu yarayı sarmaya çalışıyor.Bu kapsamda depremzedelerin acil ve geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere deprem bölgelerine çadır ve konteyner kentler kuruluyor.Onlardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kuruldu.Depremzedelerin yerleşmeye başladığı kentler dolmaya başlarken yöneticiler de bu bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alıyor.İlçede kurulan konteyner kenti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ziyaret etti.Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.Daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve talepleri dinledi.