Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısında Akşener silindi

Altılı Masa liderleri, Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün 12'inci kez bir araya geldi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken toplantı anında çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Saadet Partili yetkililerce çekildiği ve servis edildiği değerlendirilen bir fotoğrafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görünmemesi dikkat çekti. DP Genel Başkanı Uysal'ın kapattığı Akşener, farklı açıdan servis edilen diğer fotoğrafta ise görünüyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Akşener'in toplantıya katılmadığı algısını oluşturacak fotoğrafın servis edilmesine tepki gösterdi.