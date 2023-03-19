Nazif Ay: Atatürk'ün heykellerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir

CHP'ye yakın TV kanallarındaki skandal 'fetvalara' bir yenisi daha eklendi.Skandalın ismi ise yine 'CHP'nin ilahiyatçısı' olarak tanınan Nazif Ay oldu.Ay, TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programına katıldı.Burada soruları yanıtlayan Ay, Atatürk heykellerine saygı konusunda tepki çeken bir çıkışa imza attı.Ay, "Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir." dedi.Bu çıkışa karşılık olarak Nazif Ay'ı destekleyen sunucu Namık Koçak ise, "Yanlış ifade ediyorlar. Tapınmak... Ben tapınmıyorum. Saygı başka bir şey tapınmak başka bir şey." dedi.