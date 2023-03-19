  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor

Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesi HDP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Altılı Koalisyon'a bir mesaj da HDP eski milletvekili Altan Tan'dan geldi. Altan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını görünce güldüğünü söyledi ve "Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi.

HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Ekleme: 19.03.2023 - 01:41 Güncelleme: 19.03.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürüyor. Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek görüşmeleri için HDP'ye gidecek.

KILIÇDAROĞLU: NEDEN ERTELENDİĞİNİ HDP'YE SORUN

Ertelenen görüşme için geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ilginç bir ifade kullanarak 'Neden ertelendiğini ev sahibi HDP'ye sorun' diye cevap vermişti.

HDP'DEN MESAJ ÜSTÜNE MESAJ

Öte yandan HDP cephesinden de Altılı Koalisyon'a mesajlar ardı ardına verilmeye devam ediyor. HDP tam anlamıyla Altılı Koalisyon'a ağırlığını koymak adına tüm kozlarını oynuyor. Son olarak HDP eski milletvekili Altan Tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altan Tan, belediye seçimlerinin HDP seçmeni sayesinde kazanıldığını ilginç bir örnekle açıkladı.

HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor

'EKREM İMAMOĞLU'NA GÜLÜYORUM'

Tan, Ekrem İmamoğlu'nun bazı açıklamalarını gördüğünde güldüğünü söyledi. Tan'ın bu tepkisinin nedeni ise İmamoğlu'nun seçimleri kendi başarısıyla kazandığı yanılgısına kapılması.

'SEÇİMLERİ KENDİSİ KAZANDI ZANNEDİYOR'

Altan Tan: 'Ekrem imamoğlu'nu izlerken gülüyorum. Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Kimse onu tanımıyordu bile vatandaşlar tanımadan oy verdi' dedi.

HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Son seçim anketinin sonuçları yayınlandı: AK Parti'den muhalefete soğuk duş
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
Ankara’da sağanak yağış: Sokaklar dereye döndü
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu: MMU’dan sonra HÜRJET de piste çıktı
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son bilanço açıklandı
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp
Damacanaya benzetilen solunum cihazını alkışlayanlar yerli otomobil Togg’a karşı suskun
Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne konuşuyor
CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası
Bakan Varank'tan muhalefete gönderme: 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz
Başkan Erdoğan Çanakkale'de! Zaferin 108. yıl dönümünde önemli açıklamalar
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı!
Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılış! Başkan Erdoğan, Gelibolu-Eceabat devlet yolunu hizmete alacak
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!