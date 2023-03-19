HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor

Altılı Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesi HDP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Altılı Koalisyon'a bir mesaj da HDP eski milletvekili Altan Tan'dan geldi. Altan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını görünce güldüğünü söyledi ve "Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürüyor. Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek görüşmeleri için HDP'ye gidecek.Ertelenen görüşme için geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ilginç bir ifade kullanarak 'Neden ertelendiğini ev sahibi HDP'ye sorun' diye cevap vermişti.Öte yandan HDP cephesinden de Altılı Koalisyon'a mesajlar ardı ardına verilmeye devam ediyor. HDP tam anlamıyla Altılı Koalisyon'a ağırlığını koymak adına tüm kozlarını oynuyor. Son olarak HDP eski milletvekili Altan Tan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altan Tan, belediye seçimlerinin HDP seçmeni sayesinde kazanıldığını ilginç bir örnekle açıkladı.Tan, Ekrem İmamoğlu'nun bazı açıklamalarını gördüğünde güldüğünü söyledi. Tan'ın bu tepkisinin nedeni ise İmamoğlu'nun seçimleri kendi başarısıyla kazandığı yanılgısına kapılması.Altan Tan: 'Ekrem imamoğlu'nu izlerken gülüyorum. Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Kimse onu tanımıyordu bile vatandaşlar tanımadan oy verdi' dedi.