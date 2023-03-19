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Ekvador 6.7 büyüklüğündeki depremle sallandı

Ekvador'un Balao şehrinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı açıklandı.

Ekleme: 19.03.2023 - 01:13 Güncelleme: 19.03.2023 - 03:13 / Editör: Ozge Selin
Ekvador 6.7 büyüklüğündeki depremle sallandıGüney Amerika ülkesi Ekvador 6.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sarsıntının Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Tsunami tehdidi yok

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi. Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.
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