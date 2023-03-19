Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği yer alacak. Dış politika ve ekonomi ile ilgili yeni adımların da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca; Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı kapsamında önemli adımların açıklanması bekleniyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunacak.Kabine'nin en önemli gündem maddelerinin arasında deprem ile seçim süreci ve güvenliğinin yer alması bekleniyor.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremin ardından bakanlar hemen bölgeye giderek anbean gelişmeleri yakından takip etti ve vatandaşların yanında oldu. Bu kapsamda ilk temellerin atıldığı konutlarla ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak.Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktarması bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda ekonomide atılacak yeni adımlar ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle dün Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından büyük öneme sahip…Son dakika | Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısıMısır'ın davetiyle gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor.Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.Ayrıca, illerde gerçekleştirilmeye başlanan arsa ve orta gelirli TOKİ çekilişlerine ilişkin de kabinede ilgili bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.