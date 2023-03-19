Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Deprem bölgesindeki çalışmalar ve depremzedeler için 1 yılda tamamlanmak üzere temeli atılan konutlar başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen dar ve orta gelirlilerle ilgili konut kampanyalarına ilişkin çalışmalar ele alınacak. Diğer yandan ekonomi ve dış politikayla ilgili de önemli başlıklar kabine gündeminde. İşte Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenen konular...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği yer alacak. Dış politika ve ekonomi ile ilgili yeni adımların da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca; Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı kapsamında önemli adımların açıklanması bekleniyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunacak.
KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Kabine'nin en önemli gündem maddelerinin arasında deprem ile seçim süreci ve güvenliğinin yer alması bekleniyor.
DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN KONUTLARIN İLK TEMELİ ATILDI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Depremin ardından bakanlar hemen bölgeye giderek anbean gelişmeleri yakından takip etti ve vatandaşların yanında oldu. Bu kapsamda ilk temellerin atıldığı konutlarla ilgili Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak.
SEL AFETİ DE KABİNE GÜNDEMİNDE
Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktarması bekleniyor.
EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA
Kabine Toplantısı'nda ekonomide atılacak yeni adımlar ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle dün Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından büyük öneme sahip…
Son dakika | Deprem bölgesi ve 81 ildeki TOKİ konutları için kritik kabine toplantısı
Mısır'ın davetiyle gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor.
Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ
Ayrıca, illerde gerçekleştirilmeye başlanan arsa ve orta gelirli TOKİ çekilişlerine ilişkin de kabinede ilgili bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.
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