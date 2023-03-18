MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.' ifadelerini kullanıldı.Öte yandan bugün restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlanan tarihi Seddülbahir Kalesi ile Gelibolu- Eceabat Devlet Karayolu'nun açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Tahıl Koridoru Anlaşması'na da değindi.Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili 19 Mart'ta bitecek anlaşmanın süresinin uzatıldığı belirten Başkan Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler'le birlikte temmuz ayında imzalanmasını sağladığımız Karadeniz tahıl koridoru ile ilgili bir gelişmeyi dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibariyle bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık. Bugüne kadar 800 gemi, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarını sağlayan bu anlaşma küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna tarafları ile BM Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu.