Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentteki çalışmaları takip ediyor.Bakan Nebati, sel felaketinin etkilediği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde inceleme yaparak, devam eden çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı.Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezen Nebati, buradaki vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. Nebati, aynı bölgede bulunan ve su baskınının yaşandığı bölgedeki bir AVM'ye geçerek buradaki çalışmaları takip etti.Bakan Nebati, daha sonra sel baskını nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel afeti sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın değerli yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.