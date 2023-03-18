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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Bakan Nureddin Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Nebati yapılan çalışmaları yerinden takip etti.

Ekleme: 18.03.2023 - 18:35 Güncelleme: 18.03.2023 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentteki çalışmaları takip ediyor.

Bakan Nebati, sel felaketinin etkilediği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde inceleme yaparak, devam eden çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu etkilenen ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri gezen Nebati, buradaki vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi. Nebati, aynı bölgede bulunan ve su baskınının yaşandığı bölgedeki bir AVM'ye geçerek buradaki çalışmaları takip etti.

Taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Nebati, daha sonra sel baskını nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel afeti sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın değerli yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
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