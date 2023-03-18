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Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kente yeniden şebeke suyu vermeye başladıklarını bildirdi.

Ekleme: 18.03.2023 - 15:56 Güncelleme: 18.03.2023 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını ancak yeni bir açıklamaya kadar şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

'Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır'

BAŞKAN BEYAZGÜL: 40 SAAT SU VEREMEDİK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaşanan sel baskını sonrası kente 40 saat su veremediklerini söyledi.

Arıtma tesisine kirli suyun geldiğini fark ettikleri andan itibaren kapakların kapatıldığına işaret eden Beyazgül, 'Eğer bu kapaklar kapatılmamış olsaydı 12 bin ton çökelti olacaktı. Bu çökeltiyi temizlemek için 3 ay uğraşılacaktı. Şebekelerimiz kısmen bozulacaktı ve uzun süre Şanlıurfa bu hasarlarla uğraşmış olacaktı. Arkadaşlarımızın çabuk hareket etmesi, aslında Urfa'yı ikinci bir felaketten kurtardı.' dedi.

Tünellerdeki kirli suyun boşaltıldığını, ikinci su verilerek de temizlendiğini vurgulayan Beyazgül, Fırat havzasından alınan suyun içme suyu vasfı bulunmamasına rağmen kullanım suyu olarak kente verdiklerini dile getirdi.

Yapılan çalışmanın ardından su arıtma tesisindeki pompaların çalışmaya başladığını belirten Beyazgül, 'Pompalarımızın tamamının çalıştığını gördük. Saatte 12 milyon metreküp suyumuzu şehrimize vermeye başladık. Şehrinin arıtma tesisinden şebekelere su akışı sağlandı. Aşağı kotlara su gelmeye başladı, yukarı kotlara da akşama doğru tamamına gelecek şekilde planlama yapılmış durumda.' diye konuştu.

Beyazgül, kente içilebilir su vermek için çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, 'Kısa bir süre sonra da inşallah bunu sağlayacağız. Şebekelerden verdiğimiz su, içme suyu değildir. Bu, kullanım ve hijyen suyudur. İçme suyuyla ilgili bizden bilgi beklemeleri gerekiyor.' dedi.

Şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı iddialarının ise asılsız olduğunun altını çizen Beyazgül, yaptıkları incelemelerde bu durumun gerçek dışı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

İÇME SUYU İHTİYACI İÇİN SU DAĞITIMI DEVAM EDECEK
Beyazgül, kent genelinde insanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Arkadaşlarımız suyun çamurlu geldiğini bildirdiği zaman tedbirlerimizi aldık. Bir, tankerlerle su verdik, bunlar kullanım suyu. İki, pet şişelerle su verdik, bunlar da içme suyuydu. Tankerlerle su ve pet su çalışmamız bugün de devam edecek. Tankerlerle niye devam edecek? Yüksek kotları hala su gitmediği için tankerlerimizi oraya yönlendiriyoruz. Burada muhtarlarımızla iş birliği yaptık. Dün 130 noktada tankerlerimizle su verdik. Pet su ile ilgili de önlemlerimizi aldık. Çevre illerden, uzak da olsa hem belediye başkanlarımızla hem AFAD'la görüştük. Bunların Urfa'ya akışını sağladık ve tırlar dolusu suyu halkımıza dağıttık.'

Kentte bugün akşam saatlerinde yine yağış beklendiğine dikkati çeken Beyazgül, 'Aynı hassasiyetle hareket etmeliyiz. Meteoroloji metrekareye 50-75 kilogram olacağını bildirdi ama biz en kötüye göre tavrımızı alacağız, bir felaket gördük çünkü. Araçlarımızı aşağı kotlardaki yerlere park etmeyelim. Yine bodrum katlarda bulunmayalım. Dere yakınlarında bulunmayalım. Selin oluşturacağı felaketleri çok yakından gördük. Herkesin çok titizlikle hareket etmesi gerekiyor.' açıklamasında bulundu.

Beyazgül, şehre içme suyunu 2 gün içinde vermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı!

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