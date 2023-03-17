Birleşik Krallık’tan Baykar tesisine üst düzey ziyaret...

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Sir Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,”Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Sir Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk…” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Tony Radakin Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,”Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Sir Tony Radakin, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk…” ifadelerine yer verildi.Genelkurmay Başkanı Radakin'e, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ziyaretin anısına Akıncı ve Bayraktar TB2 maketi takdim edildi.