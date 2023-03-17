Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto arasında kritik görüşme! Gündem: NATO üyeliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.Liderler resmi törenin ardından baş başa görüşmeye geçecek. Görüşmede Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alınacak. Haziran 2022'de Madrid'de imzalanan 3'lü muhtıra kapsamındaki son durum değerlendirilecek.Finlandiya'nın mutabakatta taahhüt ettiği konulara uyup uymadığı gözden geçirilecek.Erdoğan-Niinisto görüşmesinde Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.İki devlet başkanı görüşmelerinin sonrasında ortak basın toplantısı yapacak.NATO'ya üyelik için Türkiye ile müzakereler yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın ülkesinden önce İttifak'a üye olma ihtimalinin arttığını açıkladı.Başkent Stockholm'de İsveç'in NATO Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Kristersson, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylamasının giderek netleştiğini söyledi.'İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasındaki NATO müzakereleri kısa bir aradan sonra Şubat ayı sonunda yeniden başladı ancak şu ana kadar ülkeler bir çözüme ulaşamadı' diyen Kristersson, bununla birlikte Türkiye'nin son zamanlarda, yalnızca Finlandiya'nın başvurusunu onaylamaya hazır olabileceğini ima ettiğini kaydetti. Ülkesinin, Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumun üstesinden gelmeye hazır olduğunu da vurgulayan Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, genellikle bunun gerçekleşmesi halinde uzun vadeli bir sorun oluşturmayacağına işaret ettiğini söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik olarak 'Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız' dedi.Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, İsveç ile aynı anda NATO üyeliği başvurusunda bulunan Finlandiya'nın başvurusunun Meclis tarafından nisan ortasında 'yüksek ihtimalle' onaylanacağını söyledi.Buna göre, Finlandiya'nın başvurusu İsveç'ten ayrı olarak onaylanmış olacak.Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetmişti.Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütlerine destek verildiğini gerekçe göstererek NATO üyeliklerine karşı çıkmış; Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonucu İsveç'in NATO başvurusu görüşmeleri sekteye uğramıştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle ilgili endişelerinin İsveç ve Finlandiya tarafından karşılanması gerektiğini, bu nedenle diğer müttefiklerin katkılarıyla Madrid'de üçlü mutabakat muhtırasının imzalandığını hatırlatmıştı. Çavuşoğlu, üçlü muhtıranın uygulanması açısından İsveç'ten tatmin edici adımlar gelmediğine dikkati çekmişti.Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Başkan Erdoğan'dan geldi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:'Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimiz zaman İsveç şok olacak.'Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile çıkan BBC, haberinde 'Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü' ifadesine yer verdi.İngiliz Guardian gazetesi 'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi' dedi.Al Jazeera 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir' ifadesini kullanan Associated Press, Türk hükümetinin Türkiye karşıtı gösteriler ve İslamofobik olaylar nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.Cumartesi günü yayınlanan seyahat uyarısının, geçtiğimiz hafta sonu İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemin ardından geldiği belirtildi. Yaşananların, Türkiye'nin şimdiye kadar İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesini pekiştirdiği tespiti yapıldı:NATO'ya yeni üye kabulü için mevcut üyelerinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak Erdoğan hükümeti İsveç'i sadece ve sadece şartları yerine getirmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.LA Times Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazdı.Independent 'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Hindistan merkezli NDTV 'Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya Kabul Edebilir, Ama İsveç Olmadan' dedi.CBC, Erdoğan'ın 'Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak' sözünü öne çıkardı.Bloomberg ise bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO Üyelik Teklifini Destekleyebilir, İsveç'i Reddedebilir'başlığı ile okurlarına duyurdu.İsveç merkezli Expressen, 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO başvurusunu onaylayabilir' başlıklı haberinde Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı.Aynı gazete 'Trump'ın eski danışmanı John Bolton: Türkiye NATO'dan çıkarılmalı' başlıklı bir haber de yayınladı.Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:'Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine inanıyor ve ülkenin İsveç'e ve Finlandiya'nın NATO uygulamalarına yönelik tutumuna işaret ediyor.'Türk elçiliği önündeki skandal eyleme imza atan Paludan 'pişman mısın?' sorusuna 'Hayır' yanıtını vermişti.Aftonbladet 'Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır' başlığını tercih ederken bir başka İsveç gazetesi Dagens Nyheter Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı.Svenska Dagbladet 'Erdoğan: Türkiye NATO'da Finlandiya'ya evet diyebilir' başlığı ile çıktı.Başkan Erdoğan'ın, Finlandiya'nın üyeliğinin İsveç'in yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdiğini yazan Reuters, haberinde şu ayrıntıları paylaştı:Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Stockholm ile artan gerilim ortamında Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını İsveç'ten önce kabul edebileceğinin sinyalini verdi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya katılmak için başvurdu. Tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaçları var. Türkiye ve Macaristan, üyelikleri henüz onaylamadı.