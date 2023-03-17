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Antalya’da satırlı dehşet! Eşinin gerçek yüzünü 3 ay sonra gördü.

Dehşete düşüren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 3 ay önce evlendiği ve devamlı şiddet gördüğü kocasının kendisine yaptıklarını eve taktırdığı kamera ile kayıt altına alan 39 yaşındaki Ç.G. korku dolu anları anlattı. Kocasının alkol aldığı zaman kendisini kaybettiğini belirten kadın, "Bana ve kızlarıma satırla saldırdı. Aynı apartmanda yaşayan annesi ve kız kardeşine de şiddet uyguluyor." dedi..

Ekleme: 17.03.2023 - 13:43 Güncelleme: 17.03.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da satırlı dehşet! Eşinin gerçek yüzünü 3 ay sonra gördü.Antalya'nın Manavgat ilçesinde 39 yaşındaki Ç. G., 3 ay önce evlendiği kocasının kendisine satırla saldırdığını anlattı. Kocasının yaptıklarını evine taktırdığı güvenlik kamerasıyla kayıt altına alan Ç. G., korku dolu anları bu sözlerle anlattı..

'ALKOL ALIP ŞİDDET UYGULADI'

25 yıl önce ailesiyle birlikte Kırıkkale'den Manavgat'a gelen Ç. G.'nin annesi babası emekli olduktan sonra memlekete geri döndü.

İlk evliliğimden 12 ve 14 yaşlarında 2 tane kızı oan Ç. G. kimsesi olmayan Manavgat'ta 2018 yılında tanıştığı ve ilk evliliğinden 2 erkek çocuğu olan Serdar G. ile 5 yıl flört ettikten sonra 5 Aralık 2022 tarihinde evlendi.

Kızlarının kendisiyle, eşinin çocuklarının da anneleriyle yaşamaya başladığını söyleyen Ç. G, ' Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm. Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Sadece bize değil, aynı apartmanda oturan annesi ve kız kardeşine de dayak atıyordu. Hatta kısa süre önce kız kardeşinin burnunu kırdı. Gerek ben gerekse onlar defalarca şikayette bulunduk. Ama ne yazık ki uzaklaştırma almak dışında bir şey olmadı. Bu uzaklaştırmaları da her zaman ihlal etti.' dedi.

Ç.G, 'Yaşananları ispat edebilmek için eve kamera taktırdım. Kamera görüntülerinde her şey tüm açıklığıyla ortada. Son olarak satırla bizi odaya kapatıp darp etti. Komşularımız gelmese neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bu görüntülerle gidip şikayette bulunmama rağmen yine sonuç alamadım. Şu an arkadaşımın telefonundan arayıp eve dönmemem durumunda evi yakacağını söylüyor. Bir şeyler yapılması için illaki benim ölmem mi gerekiyor. 2 kızımın ve kendimin hayatından endişe duyuyorum. Ne olur sesime kulak versinler' diye konuştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Görüntülerde kadın ve kızı ile eşinin annesinin ve kardeşi arasındaki kavga kayıt altına alındı.

Tüm ailenin karıştığı kavgada Ç. G.'nin kızının çığlıkları duyulurken görüntünün sonunda Serdar G.'ni elinde satırla odadan çıkıp satırı duvara vurması ve herkes çıktıktan sonra kapılı akadan kapattığı anlar kayıtlara girdi.

Antalya’da satırlı dehşet! Eşinin gerçek yüzünü 3 ay sonra gördü.

Antalya’da satırlı dehşet! Eşinin gerçek yüzünü 3 ay sonra gördü.


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