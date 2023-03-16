Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi

Twitter, 'Sana özel ve Takip edilenler' akışında yaptığı düzenlenmesi sonrasında sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı.Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilen milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başladı. Yaşananların 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.Twitter'da son bir ayda yaşananlarının röntgenini çekti. Gerçek insanların hesapları kadar, algoritmik yaklaşımlarla kontrol edilen hesaplar için de bir yaşam alanı haline gelen Twitter'da 'bot hesap'lar bireysel kullanımının yanı sıra belirli bir amaca hizmet eden kişi, kişiler ve terör örgütleri tarafından da etkin olarak kullanılmaya başladı.06 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden vatandaşların endişe, panik ve korku oluşturmak amacıyla birçok dezenformasyon içeren paylaşım yapıldı.medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.Twitter'da son bir ayda, en fazla paylaşım alan 30 etiket ve bahsetme incelendiğinde, toplam 21 milyon 493 bin 445 hesaptan 266 milyon 334 bin 80 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların 5 milyon 362 bin 730 yani yüzde 25.55'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı.6 Şubat ile 13 Mart arasında Twitter'dan 266 milyon 334 bin 80 twitten paylaşımda bulunan toplam 5 milyon 362 bin 730 bot hesabın yaptığı paylaşımlardan 1 milyon 493 bin 256'sı FETÖ/PDY ve PKK tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem olduğu anda sahaya inmediği, 2 gün sonra sahaya indiği ve yardım çalışmalarına başladığı iddialarıyla oluşturulan 'ORDU' bahsetmesi altında yapılan paylaşımlarda ise yüzde 33 oranında bot hesap kullanıldı. Bu hesaplardan yüzde 21'i ise depremle ilgili uluslararası paylaşımlarında yapıldığı 'TURKEY' bahsetmesi altında olduğu görüldü.Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını takip etmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Kullanıcılardan Eyüp Aytan 'Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter'da seçim dönemini başlatmış. Manispülasyon tam gaz' yazdı.Birçok örneğine rastlanılan bir başka paylaşımda ise Uğur Yenisu isimli kullanıcı 'takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı ? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil' yazdı.