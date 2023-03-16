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Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapanışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, zirvenin somut kazanımı olarak gösterdiği Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalandığını belirterek fona İstanbul'un ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Ekleme: 16.03.2023 - 20:56 Güncelleme: 16.03.2023 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

6 Şubat'taki depremlerde 49 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu depremler insanlık tarihinin en büyük afetleri arasında gösteriliyor. Depremin ardından devletin tüm imkanlarını bölge için seferber ettik.

'TÜRK DÜNYASI BİR OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız. TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.

'KAYIPLARI TELAFİ ETMEDEN BİZE DİNLENMEK HARAM'

Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

TÜRK YATIRIM FONU ANLAŞMASI

İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık. Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.
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