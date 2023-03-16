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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili kurulan TBMM Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.

Ekleme: 16.03.2023 - 10:19 Güncelleme: 16.03.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.

Komisyonda AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan oluştu.

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