Şanlıurfa'da sel felaketi! Can kaybı artıyor

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi.Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı. Bu nedenle can kayıpları yaşandı.Yaşamın giderek zorlaştığı kentte, ekipler harekete geçti. Sele kapılan vatandaşlar için de arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.Öte yandan Abide Kavşağı da yağış nedeniyle görünmez hale geldi. Alt geçit su ile dolup taşarken, dalgıç polisler burada da çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonrasında vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bir son dakika bilgisine göre, sel felaketindeki ölü sayısının 16'ya yükseldiği açıklandı.İki ilde toplam 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.Bakanların ve ekiplerin seferber olduğu bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.