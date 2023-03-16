İstanbul'da terör operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı

Emniyet güçlerinin terör yapılanmalarıyla olan kararlı mücadelesi devam ediyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen, 'yabancı terörist savaşçı' olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bir ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.