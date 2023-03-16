İstanbul'da terör operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
Polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyet güçlerinin terör yapılanmalarıyla olan kararlı mücadelesi devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
12 adrese operasyon düzenlendi
Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen, 'yabancı terörist savaşçı' olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bir ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.
13 kişi gözaltına alındı
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.
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