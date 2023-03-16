IKBY, Duhok'ta düşen helikopterde PKK'lıların da olduğunu duyurdu

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.