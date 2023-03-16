Avrupa Merkez Bankası'ndan faizi artırdı: 2008'den bu yana en yüksek seviye

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.HIZLI FAİZ ARTIRIMI ABD'DE BANKALARI BATIRIYOREnflasyonu dizginlemek için bir yıl önce faizleri artırmaya başlayan ABD Merkez Bankası Fed'in kararları bankacılık piyasalarında etkisini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta batan SVB örneğinde bankanın 21 milyar dolarlık tahvil portföyü ortalama yüzde 1.79 getiri sağlıyordu. Ancak mevcut 10 yıllık hazine getirisi yaklaşık yüzde 3.9 düzeyinde.FED YUMUŞAYACAK MI?ABD'nin 16'ncı büyük bankası SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da battı ve kayyum atandı. Bu arada SVB'de yaşanan çöküşün ardından ABD'liler sorunun diğer bankalara yayılmasından endişe ediyor.California'daki First Republic Bank şubesinin önünde parasını çekmek isteyen müşteriler uzun kuyruklar oluşturdu. Bankanın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 65 değer kaybı ile işlem gördü. Önceki kapanışta da yüzde 14.79'luk bir düşüş yaşamıştı.Fed'in faiz artırımı politikasının yumuşayacağı beklentisi ile hareket eden borsalar geçtiğimiz haftalarda ekonomide ısınma sinyalleri ile 25 yerine yeni bir 50 baz puanlık artışa hazırlanıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu.Ancak Fed'in son üç gündeki gelişmeler üzerine faiz oranları konusundaki şahin duruşunu geçici olarak yumuşatabileceği belirtiliyor. Çünkü artan faiz oranları ve buna bağlı olarak sabit getirili fiyatlandırmadaki zarar, bankaların bilançoları üzerinde baskı oluşturuyor. Düşük riskli olarak algılanan sabit getirili varlıklar, Fed'in faiz oranlarını çok düşük seviyelerden agresif bir şekilde artırmasıyla, geçen yıl boyunca aşırı değer kaybı yaşattı.