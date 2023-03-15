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Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak

Herkesin merakla beklediği satış fiyatı dün açıklanan yerli otomobil Togg'daki özellikler dikkat çekiyor. T10X, Türkiye’de ve sınıfında ilk kez "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp aracın kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak
Ekleme: 15.03.2023 - 10:05 Güncelleme: 15.03.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.

Bugünden itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak

YOĞUN TRAFİK PİLOTU

Togg dijital çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor.

Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen), Scale.more (Geliştir)

- 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi

- 12,3 inç gösterge ekranı

- 29 inç bilgi-eğlence ekranı

- 8 inç dokunmatik kontrol ekranı

- Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.

T10X Türkiye’de ve sınıfında ilk kez “yoğun trafik pilotu” asistan özelliğini sunarak kullanıcıların 15 km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10X’in kontrolünde ilerlemelerini sağlayacak.

Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak

Bu özellik, 2023 yılı içerisinde uzaktan güncellemeler (OTA:over-the-air) ile V2 donanım seviyesi ve lansman özel paketine sahip olan akıllı cihazlarda aktif hale gelecek.

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak
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