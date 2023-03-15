  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Bazı yollarımız kapalı, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum" dedi. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 15.03.2023 - 10:22 Güncelleme: 15.03.2023 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İlerleyen saatte Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Böylece kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

'Son yılların en yoğun yağışını aldı'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, 'Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi' dedi.

Şanlıurfa'yı şiddetli yağışlar vurdu. Bazı evleri su bastı, yıldırım isabet eden bir kişi tedavi altına alındı. Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Yollardaki araçlar sürüklendi. O anları kayıt altına alan vatandaş, “Ya Rabbi sen merhamet et” diye bağırdı.

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Evler, araçlar sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şanlıurfa'da sağanak yağışın etkili olmasıyla sel meydana geldi. Araçlar sürüklenerek hurdaya dönerken, Balıklı Göl taştı. Meteoroloji, yağışların bir gün daha devam edeceğini açıkladı. Sele kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Abide Kavşağı'nda can pazarı

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

'Kayıp ihbarları var'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, 'Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz' açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa'da sel felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu...
Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
Banka iflasları beklentileri alt üst etti! Dünyanın gözü kulağı 22 Mart'ta ABD'de olacak: Fed faiz kararı ne olacak?
Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Devlet Bahçeli'den sel felaketi paylaşımı: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
Bakan Bilgin'den 'Geçici işçiye kadro' açıklaması!
Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı