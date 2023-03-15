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Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı

Cumhurbaşkanlığına aday olan Muharrem İnce ile iki gazeteci arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Hem Fatih Portakal hem de Nevşin Mengü, yaşadıkları diyalogları tek tek anlattı.

Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Ekleme: 15.03.2023 - 13:16 Güncelleme: 15.03.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti içinde yapılan oylamada cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Oy oranı iddiasında bulunan İnce, 'Şimdi 28'le başlıyorum. 28'le başlarsam, 38'le birinci tur, 68'le ikinci tur olur. Bu kadar basit.' dedi. Gazeteci Nevşin Mengü, İnce ile arasında geçen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

İnce'yle ilgili sosyal medya iddiası

Mengü, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan destek paylaşımlarıyla İnce'nin ön plana çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Bu iddiaya karşı çıkan İnce, Mengü'yü arayarak tepkisini dile getirdi. Gazeteci Mengü, yaşananları anlattı:

Nevşin Mengü'yle karşı karşıya geldi: Sinirlendi, ağır konuşacak gibiydi

Muharrem İnce beni aradı. 'Elinde veri, hiçbir şey yok. Neye göre konuşuyorsun?' dedi. 'Muharrem Bey, elimde veri var' dedim. 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri?' Böyle çıkıştı. Ben de dedim ki, 'Muharrem Bey var.' Benim işi bu zaten. Ben 7/24 Twitter'dayım.' O da 'Bana hem AK Partililer hem de CHP'liler oy veriyor' dedi. Ben de öyle değil diye anlatırken, Muharrem Bey sinirlendi, biraz da ağır konuşacak gibiydi.

Sonra ben de 'Tamam Muharrem Bey' dedim, telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. Siyasetçiler artık böyle arıyor, kafa tutuyor. 'Elinde veri yok' diyor. 'Var Muharrem Bey' diyorum. 'Yok ya' diyor. Acayip bir dil.

Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı

Fatih Portakal ile de tartıştı: Muhalefette böyleyse...

Cumhurbaşkanı adayı İnce ile tartışma yaşayan bir diğer isim Gazeteci Fatih Portakal oldu.

İlk olarak Nevşin Mengü ile İnce arasındaki tartışmaya değinen Portakal, 'Nevşin de cevabını vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün.' ifadelerini kullandı.

Anket üzerine yaşanan gerilimin ayrıntılarını paylaşan Portakal, muhalefette bu şekilde davranan İnce'nin, iktidara gelmesi halinde demokrat bir yönetici olup olamayacağını sorguladı:

'Bana işimi öğretiyor, hiç güven vermiyor'

Bundan 3-4 gün önce bana mesaj atıyor. 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' gibilerinden. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın arkadaş.

Şimdi muhalefetteyken böyle. Başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor. Çıkmayacağım, etmeyeceğim. Telefonda atışma. Hiç güven verici bir isim değil Muharrem İnce.

Fatih Portakal, 58 yaşındaki İnce'nin öfkesini kontrol edemediğini de sözlerine ekledi.

Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
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