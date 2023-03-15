Marmara Bölgesi seçim güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Marmara Bölgesi Seçim Güvenliği Toplantısı İstanbul'da AFAD İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri konusuyla düzenlenen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul, Bilecik, Bursa, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova Valileri ile jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının yöneticileri katıldı.Toplantıda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Türkiye'miz yeni yüzyılına girerken çok önemli bir seçim sürecine gidiyoruz. Bu seçim anlıyoruz ki ülkemiz kadar uluslararası toplum tarafından da çok yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı olarak hamdolsun bugüne kadar bütün seçimlerde alnımızın akıyla görevimizi ifa ettik. İçişleri Bakanlığı olarak bizim buradaki pozisyonumuz son derece açık ve nettir. Seçim halkın seçimidir, işin siyasi anlamı ve sonuçları Bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızda değildir. Bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe, aksaklığa veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin etmektir' dedi.'Biz seçim güvenliğini her zaman üç noktada ele alırızö ifadesini kullanan Ersoy, 'Seçim öncesi kampanya ve propaganda dönemi, seçim günü oy verme güvenliği ve seçimden sonrası dediğimiz oyların sayımı, sonuçların, tutanakların, listelerin, bütün evrak ve oy pusulalarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesi güvenliğidir. Oy verme gününden öncesi tedbirlerimiz içinde miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür dağıtımı ve bu seçim döneminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar programları gibi programlardaki hassasiyetlerimizi dikkate alacağız. Dijital ortamdaki güvenliği de tesis etmek maksadıyla özellikle sosyal medyada terör örgütü propagandası veya başka türlü provokasyonların ortaya getirilmesini ve dijital seçim çalışmalarını engellemeye yönelik siber suçların takibini yapmak maksadıyla da ilgili birimlerimiz sürekli görevleri başında olacaktır. Elbette, propagandayla ilgili tedbir derken bizim için dikkat edeceğimiz en önemli konu güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir. Bu kadar önemli bir seçimde esas olan bizim için özgürlüğü temin etmektir' diye konuştu.Ersoy, 'Bir başka konumuz kampanya döneminde basına açık ve kapalı toplantılarda güvenlik tedbirlerini alırken, bir üçüncü göz kullanacağız. Alınan tedbirleri dışarıdan izleyecek, kontrol edecek birimleri mutlaka oluşturacağız. Ayrıca seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Takdir edersiniz ki bu çalışmalarda, bazen aşırı tepkiler gösterilebiliyor. Gerginlikler yaşanabiliyor. Mahallenin küçük çocuklarının ellerine, siyasi parti broşürlerini tutuşturup onları tanımadıkları insanların evine kapısına yollamak çocuklarımız açısından da ciddi bir risk içeriyor. Dolayısıyla çocuklarımızı koruma adına uygulamamızı bu yönde icra edeceğiz. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız, geçici güvenlik korucularımızla toplam 601 bin 251 personelimiz görevi başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla, helikopter, İHA ve drone gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muharebe araçlarımızla yine görevlerine hazır bulundurulacaklardır. Kamera merkezlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre bir şekilde bu süreçte yer alacaklardır. Gerek hassas kişi ve yerlerin korunması gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek, Kampanya dönemindeki güvenlik konularında gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında olacaklardır. Güvenlik kameraları ve aydınlatma konusu hassasiyet göstereceğimiz çok önemli konulardan biridir. Mevcut güvenlik kameralarının sağlıklı çalışmasına, sandık kutularının olduğu oy torbalarının depolanacağı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerimizi mutlaka gözden geçirmeliyiz. Biz merkezden Yüksek Seçim Kurulu ile sürekli istişarede olacağız. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen bütün genelgeleri bütün tebliğleri teker teker sizlere aktaracağız' şeklinde konuştu.Mehmet Ersoy'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.