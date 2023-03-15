İstiklal'de restoranda korkutan yangın! Yandaki kiliseye sıçradı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İstiklal Caddesi'ndeki restoranın mutfak bölümünde başlayan yangın, bacanın alev almasıyla yan tarafta bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi'nin misafirhanesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki Noltaljik Tramvay seferlerine ara verildi.
'İÇERİDE KİMSE YOKTU'
Santa Maria Draperis Kilisesi Baş Papazı Makuta Eleuthere 'Yangın restoranda çıktı. Yan taraftan kilisenin misafir odası ve personel odasına geldi. Herkes uyandı. İçeride kimse yok' dedi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki Noltaljik Tramvay seferlerine ara verildi.
'İÇERİDE KİMSE YOKTU'
Santa Maria Draperis Kilisesi Baş Papazı Makuta Eleuthere 'Yangın restoranda çıktı. Yan taraftan kilisenin misafir odası ve personel odasına geldi. Herkes uyandı. İçeride kimse yok' dedi.
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