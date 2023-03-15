Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, adeta teröristlere göz açtırmıyor.Her gün başarısına başarı katan Türk askeri, bir başarıya daha imza attı.7 kişiye geçit verilmediSon olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.