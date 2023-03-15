  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de düşen ABD'ye ait Reaper tipi İHa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var" dedi.

Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Ekleme: 15.03.2023 - 12:54 Güncelleme: 15.03.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akar, Amerikan medyasında düşen insansız hava aracının alınması noktasında boğazların açılmasına ilişkin talep olduğu hatırlatılması üzerine, "Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya Federasyonu'na ait uçaklarla Amerikan hava kuvvetlerine ait bir dron arasındaki ilişki çerçevesinde bir dronun düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Bu konudaki gelişmeleri de bizler, kendi içimizde ve muhatabımız Amerikalılar ile görüşmek suretiyle makul ve mantıklı şekilde çözmek konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz. Uhulet ve suhuletle çözülmesinden yanayız" diye konuştu.

Bakan Akar, düşen aracı almak için boğazlardan geçişe izin verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, külliye ile yakın iletişim halindeyiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" cevabını verdi.

'120 GÜN UZATILMASINI İSTİYORUZ'
Akar, tahıl koridorunun uzatılmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin ise, "Biz tahıl koridorunun 120 gün uzatılması talebiyle görüşmelere başladık. Rusya ve Ukrayna tarafıyla arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tabii bugüne kadar çok sayıda gemi, tahıl ve diğer yiyecek maddelerinin taşınmasını gerçekleştirdiler ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. 24 milyon tondan fazla miktardan bahsediyoruz. Bunun tabii hem bölgeye hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok ciddi şekilde katkıları oldu. Bu nedenle bunun devamı gerçekten önemli. Bu manada, 2 ay yerine 120 gün olması konusunda temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler, Rusya ve Ukrayna kararını verecek. Bu arada Birleşmiş Milletler de (BM) bizimle aynı şekilde düşünüyor. Arkadaşlarımla bazı temaslar, görüşmeler oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde, kısa sürede olumlu bir şekilde çözmeye çalışacağız. '120 gün' diye başladık görüşmelere. Onlar '60 gün' dediler, Rusya tarafı '60 gün' diyor. Bunun 120 gün olmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Karar, tarafların kararı. Onlar karar verdikten sonra derleyip toplayıp sonuca gitmeye çalışacağız" dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Devlet Bahçeli'den sel felaketi paylaşımı: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
Bakan Bilgin'den 'Geçici işçiye kadro' açıklaması!
Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!
Karadeniz'e tehlikeli gerginlik: Karşılıklı sert suçlamalar! Dikkat çeken Türkiye detayı...
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
6’lı masada son kriz İstanbul Sözleşmesi: 6 parti mutabık kalamadı
Yerli otomobil Togg'da hayran bırak özellik: Yoğun trafikte kontrolü devralacak
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı