TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI! T10x Togg ön sipariş ve satış süreci başlıyor! Fiyatı ne kadar oldu?

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor. Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında sıcaklığını artırdı. Türkiye otomotivde Avrupa'nın 4, dünyanın ise 14. büyük üreticisi olurken, Togg ile beraber dünya pazarında yükselişin sürmesi bekleniyor. Bugün ise Türkiye'de tüm gözler Togg fiyat listesi 2023 için gelecek açıklamalardaydı ve beklenen açıklama geldi. Togg'da fiyat belli olacak. Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlayacak...'Togg'un fiyatı ne zaman açıklanacak, ön sipariş süreci nasıl olacak' sorusu yanıt buldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un satış süreci başlıyor. Bugün Togg fiyat listesi 2023'ün açıklanması ve ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyordu.Togg'da fiyat belli olacak. Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlayacak...Mart sonundan itibaren çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg kademe kademe sahiplerine teslim edilecek.Togg'da fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Kısa süre önce ÖTV matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.Togg fiyat listesi duyurulacak. Ardından yerli otomobilin satış süreci başlayacak. Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek.Togg'da ilk teslimatlar mart sonu itibarıyla başlayacak. NFT'lerin satışındaki öncelik hakkı geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek.Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunacak.Bataryaları da Gemlik fabrikasında üretilecek olan C-SUV modelin yüksek hızlı şarj özelliğine sahip Trugolar ile 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gideceği hedefleniyor.Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320'sinde Trugo, 80'inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.Yeni batarya teknolojisi ile 2025'ten itibaren 8 dakikada 250 km yol alabilecek şarj yapılacak.Otomobilden çok akıllı bir cihaz olan Togg'un tavanında güneş panelleri yer alıyor. Arka kapıları diğer araçlardan farklı bir yönde açılıyor. İçinde selçuklu motifleri yer alan araçta cam açma kapama düğmeleri dahi standart araçlardan farklı.Togg'un sağ sol aynalarında dijital kameralar var. Sürücü aracın içinde sağda ve solda yer alan ekranlardan aynaları izleyebilecek. Dijital aynaların yeri ileri üretimlerde değişerek daha işlevsel bir konumla ikame edilecek.Dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan 'Holografik Asistan' teknolojisi için hazırlıklar sürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.Son hızı 180 km/sa olacak aracın tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır.Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması hedefleniyor.Doğuştan elektrikli modüler platform ile '300+' ve '500+' kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak.Aracın gövdesinde yer alan mor renkli şeritler yandan çarpmalara karşı koruma amacıyla konunan ileri teknoloji bir malzemedir.