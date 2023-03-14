Sahte kimlikle Edirne'ye kaçarken yakalanmıştı! HDP’li Semra Güzel’e yeni iddianame

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Güzel hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandığı ortaya çıktı.Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güzel'in, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı. Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianamenin ardından bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan yeni bir iddianame düzenledi.Hazırlanan iddianamede 02 Eylül 2022 günü saat 16:45 sıralarında İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce görevli ekiplerin TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde Semra Güzel'in yakalandığı anlatıldı. İddianamede Güzel'in polis ekiplerine Mehtap Dayan isimli şahısa ait kimlik kartını güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, kimliğin detaylı incelenmesinde eski Türkiye Cumhuriyet nüfus kimlik kartı olduğu ve arka yüzünde veriliş tarihi 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı anlaşıldı.Sahte kimlikle yakalanan Semra Güzel'in 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işlediği anlatılan iddianamede 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.