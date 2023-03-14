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Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü! Depremzede çiftçiye yem desteği

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından devlet tüm birimleriyle deprem bölgesine akın etti. Depremzedelerin her ihtiyacı ilk günden itibaren karşılanmaya çalışılırken çifçiler de unutulmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'depremzede çiftçiye yem verilmedi' iddiası da çürüdü. Bakanlık, depremzede çiftçiye 5 milyar liralık destek verildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü! Depremzede çiftçiye yem desteği
Ekleme: 14.03.2023 - 09:46 Güncelleme: 14.03.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü! Depremzede çiftçiye yem desteği
Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, Hatay ziyaretinde yaptıgı konusmada, Kılıçdaroglu'nun deprem bölgesindeki çiftçilere yem ulasmadıgı ve destek verilmedigi iddiasını yalanlamıs ve çiftçilere yem destekleme ödemelerinin pesin yapılmasından hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde hizmet verildigini belirtmisti.

15 BİN TON YEM GÖNDERİLDİ

■ Kılıçdaroglu'nun yalanını ortaya çıkaran verilerse Tarım Bakanlıgı tarafından paylasıldı. Bakanlık, depremin ilk gününden bugüne kadar 11 ildeki üreticilere toplam 5 milyar liralık destek aktardı. Bölgeye, 15 bin 884 ton hayvan yemi gönderilerek toplam 1.4 milyar liralık destek sagladı. ZARAR

KARŞILANACAK

■ Köy köy gezerek hasar tespit çalısmalarını hız kesmeden sürdüren bakanlık personeli, hayvanını kaybeden yetistiricilere sayısı kadar hayvan verecek. Cumhurbaskanı Erdogan'ın kararıyla depremden etkilenen 11 ilde arılı kovan, büyükbas, küçükbas ve kanatlı hayvanları zarar gören yetistiricilere adedi kadar hayvan temin edilecek. Il, ilçe hasar tespit çalısmalarının yapıldıgı ve Hayvancılık Bilgi Sistemleri'ne kayıtlı hayvanları telef olan yetistiricilerin, bulundukları bölgede üretime devam etmelerini saglamak, verimliligi artırmak ve hayvan saglıgı refahını saglamak için zararları ayni olarak karsılanacak.

■ Depremzede üreticilerin sahipsiz kalmıs veya bakım imkânı olmayan hayvanlar Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından mahallinden teslim alınıyor. 841 büyükbas ve 3 bin 111 küçükbas hayvan kesime gönderildi.

Tarım Bakanlıgı, depremden etkilenen süt isletmeleri ve yetistiricilerinden 21 bin 631 ton süt alarak üretime dönüstürdü. Subatta Türkiye genelinde 15 milyar 274 milyon liralık tarımsal destegi üreticilere aktaran bakanlık, bu desteklerin 3.4 milyar lirasını depremzede 11 ildeki çiftçilere ayırdı. Saglanan desteklerle bu zamana kadar toplam 5 milyar liralık tarımsal destek saglandı.
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