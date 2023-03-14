Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ve PKK ile mücadelede yol haritanız var mı?' sorusuna yuvarlak cevap

Altılı Masa'nın yaşanan krizler sonrası Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimleri kazanması halinde PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceği soruldu. Soruya üstün körü cevap veren Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'nın ismini anmadan yer altı suç örgütleri ile mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye 14 Mayıs 2023'te tarihinin en önemli seçimlerinden birisine sahne olacak.Cumhur İttifakı'nın adayı başından beri Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken Altılı Masa ise uzun krizler ve toplantılar sonrası tartışmalı bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.Adaylığının kesinleşmesi sonrası Kılıçdaroğlu da, kazanması halinde seçim vaatlerini duyurmaya başladı. Seçim vaatlerinin yanı sıra gündeme dair soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine konuştu. CHP Genel Başkanı'na FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceği soruldu.'FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?' sorusuna Kılıçdaroğlu, lafı yeraltındaki suç örgütlerine getirip soruya istenilen cevabı vermedi.Verdiği cevapta FETÖ ve PKK'nın adını dahi geçirmeyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;'Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz.'