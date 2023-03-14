Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Necip Fazıl Kısakürek' gafı: Şair galiba şair...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu usta isim için, "Şair galiba..." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun adayı oldu.
Adaylık kapsamında şehirleri gezmeye başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflarına Hatay'da bir yenisini daha ekledi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NECİP FAZIL KISAKÜREK' GAFI
Hatay'da konuşma yaptığı esnada Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı.
Necip Fazıl'dan bahseden Kılıçdaroğlu, 'Hani diyor ya... Şair galiba şair... Necip Fazıl, bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa...' ifadelerini kulllandı.
Kılıçdaroğlu bu ifadeleri sonrası sosyal medyada ti'ye alındı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ GAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...
KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu 'Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum' diyerek gaf yaptı.
Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu 'Gaziantep, Gaziantep' diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.
ŞANLIURFA İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE DE GAF YAPMIŞTI
Kılıçdaroğlu 2021'de Şanlıurfa'da bir gafa yine imza atmıştı.
'FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR'
Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında 'Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir.' ifadelerini kullanmıştı.
Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.
'ÇORUM ÜLKEDİR' GAFI
Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.
Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. ' ifadelerini kullandı.
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