Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem...

Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının şiddeti 4,9 olarak ölçüldü. Saat 17.49'da meydana gelen deprem, yerin 5,34 kilometre derinliğinde gerçekleşti."OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmazken AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.