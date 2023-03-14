Devlet Bahçeli'den milletvekili adaylık başvurusu! Parti genel merkezinde yaptı

Türkiye'de seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kaldı.Partilerin cumhurbaşkanı adayları belirlenmesinin üzerine çalışmalar hız kesmeden sürüyor.Resmi Gazete'de yayınlanan Yüksek Seçimi Kurulu Kararına göre, Seçim Başlangıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak kabul edildi.Seçim tarihi belirlendiCumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs'ta yapılacakÖte yandan ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylama 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.YSK Başkanı Yener, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da, 'Siyasi partilerin aday listeleri vermelerindeki usul ve esaslar son olarak bağımsız milletvekilliği adaylığı için başvurudaki usul ve esaslar görüşülmüştür.' ifadelerini kullanmıştı.Çalımalarına devam eden partilerde milletvekili seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor.Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.