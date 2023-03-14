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Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.22 KM olarak kaydedildi.

Ekleme: 14.03.2023 - 19:56 Güncelleme: 14.03.2023 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde depremGelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.

AFAD, Akdeniz açıklarındaki depremin 19.35'te meydana geldiğini ve derinliğinin 4.22 km olduğunu kaydetti.

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

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