Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.AFAD, Akdeniz açıklarındaki depremin 19.35'te meydana geldiğini ve derinliğinin 4.22 km olduğunu kaydetti.