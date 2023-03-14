Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.22 KM olarak kaydedildi.
Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.
AFAD, Akdeniz açıklarındaki depremin 19.35'te meydana geldiğini ve derinliğinin 4.22 km olduğunu kaydetti.
AFAD, Akdeniz açıklarındaki depremin 19.35'te meydana geldiğini ve derinliğinin 4.22 km olduğunu kaydetti.
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