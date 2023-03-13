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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rafa kaldırılması söz konusu değil

Rus bir yetkili, Türkiye'deki yıkıcı Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye Gaz Merkezi projesinde düzenlemelere yol açtığını ancak projenin rafa kaldırılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rafa kaldırılması söz konusu değil
Ekleme: 13.03.2023 - 09:55 Güncelleme: 13.03.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rafa kaldırılması söz konusu değil
Ekim 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'de Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olabilecek bir gaz merkezi oluşturulmasını planlama talimatı vermişti.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, gaz merkezi projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü projede çeşitli düzenlemelere gidildiğini belirten kaynak, şu ifadeleri kullandı:

Depremler, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarında ana konu haline geldi. Tüm kurumların çabası, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelikti. Bu nedenle diğer bazı konularda düzenlemeler yapıldı.

"Şimdi kademeli olarak gündemimizdeki meselelere geri dönüyoruz, buna gaz merkezi meselesi de dahil" diyen kaynak, gaz merkezi projesinin ertelenip ertelenemeyeceği sorusuna ise "Olmaz, böyle bir şey söz konusu değil" cevabını verdi.
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