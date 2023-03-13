  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'

İzmir’de vatandaşlar, TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olan CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası’nı protesto etti. Vatandaşlar, “Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?” dedi

İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'
Ekleme: 13.03.2023 - 09:08 Güncelleme: 13.03.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'
TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en riskli bölgeler arasında yer alan Karabağlar ilçesinde vatandaşları sağlıklı binalara kavuşturmak için çalışma başlattı. Yapılan planlama kapsamında 80 hektarlık alanın 38 hektarlık bölümü üniversite alanı olarak ilan edilirken, 42 hektarlık alanda toplu konut için ayrıldı.


Bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda ilçede hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, projeye karşı çıktı. Ardından da projenin iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme konut projesini iptal edince binlerce İzmirlinin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara kavuşma düşüncesi hayal oldu.

Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bir bölümü, dün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

'EVİMİZE KAVUŞTURMADILAR'
Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.'EVİMİZE KAVUŞTURMADILAR'
Grup adına açıklama yapan Alişan İnal, TOKİ'nin Uzundere Projesi için kura çekimi yapıldığını ancak Karabağlar Belediyesi'nin ve Şehir Plancıları Odası'nın itirazı üzerine imar planının iptal edildiğini belirtti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kendilerine ilçede yeni konuta ihtiyaç olmadığını söylediğini ileri süren İnal, '809 hak sahibi var. Arazi, Hazine tarafından TOKİ'ye devredildi. Belediye süreci geciktirmek için sürekli dava açıyor. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bakanlık yetkilileri 'Mahkemenin kararını beklemek zorundayız' diyor.

Bu nedenle 4 yıldır inşaat başlamadı. Danıştay'dan çıkacak sonuç bekleniyor ama bizde artık bu sonuçları bekleyecek sabır da kalmadı. Bizimle kurası çekilen bütün evler bitme aşamasında. Bizim evlerimizin yapılacağı alan hala bomboş. Karabağlar, İzmir'in en çok kaçak yapı olan ilçesi. Oturduğumuz evler eski ve depreme dayanıksız.

TOKİ evlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyoruz. Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası açtığı davalar yeni evlerimize kavuşmamıza engel oluyor. Yarın burada büyük bir deprem olsa, yıkılan evlerde giden canların hesabını kim verecek?

Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız' ifadelerini kullandı.


İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'

İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'

İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek
AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
ABD çalkalanıyor! Kriz çanları çalıyor | Wall Street teyakkuza geçti: Bankalar peş peşe iflas etti
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rafa kaldırılması söz konusu değil
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! 'Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?'
700 bin işçinin zam talebinde son viraj: TÜHİS'in teklifi bekleniyor
Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
Hatay'da Bakan Koca ile görüşen Çeşminaz Teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetleri aşamayanlar fitne fesat uyduruyor
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konteyner hastane ziyareti sonrası konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez Hatay'da: MHP Lideri Bahçeli ile birlikte çadır kentte vatandaşın derdini dinlediler
BBP Genel Başkanı Destici: Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz
CHP’den İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Atanmaları uygun görülürse atanacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
YSK seçim günü alkol satışını yasakladı
CHP ve İBB'nin Tuzla'ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı
12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek