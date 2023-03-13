Bakanlık'tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara yapılacak ödemelerde gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hasar-tespit-sorgulamaTapu Belgesi: https://turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulamaKimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı.",Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://t.co/APZFud3DNBTapu Belgesi: https://t.co/OPiWQXuvMRKimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı. pic.twitter.com/5SutwvLOS4