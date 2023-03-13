Bakanlık'tan DASK açıklaması: Yapılması gereken tek şey...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara 72 saatte ödemelerini gerçekleştiriyor. Bakanlık ödeme için gereken belgeleri paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş depremleri ardından konutları hafif hasarlı olarak belirlenen sigortalılara yapılacak ödemelerde gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hasar-tespit-sorgulama
Tapu Belgesi: https://turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı.",
Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://t.co/APZFud3DNB
Tapu Belgesi: https://t.co/OPiWQXuvMR
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı. pic.twitter.com/5SutwvLOS4
Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hasar-tespit-sorgulama
Tapu Belgesi: https://turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı.",
Konutun hasar durumunu gösteren belge: https://t.co/APZFud3DNB
Tapu Belgesi: https://t.co/OPiWQXuvMR
Kimlik belgesi: Üzerinde kimlik numaranızın görünür olduğu kimlik fotokopisi ya da kimliğinizin fotoğrafı. pic.twitter.com/5SutwvLOS4
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