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Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ekleme: 13.03.2023 - 14:13 Güncelleme: 13.03.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü...

1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ali Haydar Varank, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Varank'ın vefatıyla ilgili açıklamayı bakanlık yaptı.

Bakan Varank haberi deprem bölgesinde aldı
Yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, depremden etkilenen yerlerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunuyordu.

Acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.

Cenaze namazı kılınıyor
Ali Haydar Varank'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınıyor.

Varank, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı.

Bakan Varank, taziyeleri kabul etti.

Oğlu 15 Temmuz'da şehit olmuştu
Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.
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