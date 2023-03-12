Bakan Özer açıkladı! LGS sınavının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi.Bakan Özer, yaptığı açıklamada, 'LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıklanacağını belirtti.